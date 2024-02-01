MHP’de deprem. Üç teşkilat kapatıldı

MHP, Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarını kapattı. Bunun yanında MHP Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü de görevden alınarak disipline sevk edildi. Kararı duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, gerekçenin yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri olduğunu belirtti.

MHP'DEN YEREL SEÇİMLER ÖNCESİ SÜRPRİZ KARAR

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam eden MHP, sürpriz bir karar aldı. MHP, Adana'da 3 ilçe başkanlığını kapattı, ayrıca Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı görevden alındı.

3 İLÇE BAŞKANLIĞI KAPATILDI, BAŞDANIŞMAN GÖREVDEN ALINDI

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, konuya ilişkin, "Yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri nedeniyle Adana ilinin Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları kapatılmıştır. Aynı gerekçeyle, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, başdanışmanlık görevinden alınmış olup, tedbirli olarak merkez disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur." diye konuştu.

HÜSEYİN SÖZLÜ KİMDİR?

Hüseyin Sözlü 1965 yılında Ceyhan'ın Çokçapınar köyünde doğdu. Aslen Yörük'tür. İlköğrenimini köyü Ceyhan Çokçapınar'da, ortaöğrenimini ise Ceyhan Yaltır Kardeşler Ortaokulu ve Ceyhan Endüstri Meslek Lisesi'nde bitirdi. Ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne girerek 1989 yılında ziraat mühendisi olarak mezun oldu. 1990 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde işletme mühendisi olarak göreve geldi. 1992 yılında Ceyhan Ülkü Ocağı Başkanı oldu. 1997 yılında DSİ kösreli işletme ve bakım başmühendisliğine atandı.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇUNDAN 5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

1999'dan 2013'e değin üç dönem aralıksız Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçildi. Ceyhan Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kararın Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulmasıyla yapılan yeniden yargılamada beraat etti.

MHP'DEN ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde, %33.51'lik oy oranıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 2019’te Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 5 yıl devam ettiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanlık görevini 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde seçilen Zeydan Karalar’a bıraktı. Şu an Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanlığı görevini sürdürmekteydi.