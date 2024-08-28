MHP'de dikkat çeken istifa! Aysun Bay sosyal medyadan açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHP'de dikkat çeken istifa! Aysun Bay sosyal medyadan açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden Aysun Bay, sosyal medyadan yaptığı duyuru ile istifa etti. Aysun Bay istifa gerekçesini sağlık sorunları olarak açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden Aysun Bay, sosyal medyadan yaptığı duyuru ile istifa etti. Aysun Bay istifa gerekçesini sağlık sorunları olarak açıkladı.

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi olan Aysun Bay görevinden istifa etti. Aysun Bay, istifa açıklamasını sosyal medya hesabından yapmayı tercih ederek gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi.

"Sağlık sorunları nedeniyle, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum"

Aysun Bay, paylaşımında "Son zamanlarda geçirdiğim sağlık sorunları nedeniyle, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum. MHP Genel Merkez ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye Bağlılığımı ve Sadakatimi bildiriyorum. Saygılarımı Sunuyorum." sözlerini kullandı.

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