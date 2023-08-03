MHP’de flaş görevden alma

Yerel seçimlere hazırlık sürecinde MHP'de il ve ilçe kadrolarında yenilenme süreci başladı.

Bursa MHP İl Başkanlığı görevinde bulunan Cihangir Kalkancı, yönetimi ile birlikte MHP Genel Merkezi’nin kararı ile görevden alındı.

Kalkancı 5 yıldır görevde bulunuyordu.

Bursadabugün’de yer alan bilgilere göre, Kalkancı'nın yerine partinin önemli isimlerinden olan ve son seçimde 2. Bölge 2. Sıra adayı Muhammet Tekin'in geleceği belirtiliyor.

Atama ile göreve gelmesi beklenen Tekin'in kongrede aday olup seçimle iş başına geleceği parti kulislerinde konuşuluyor.