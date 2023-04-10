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İl başkanı vekile kızdı istifa etti. MHP'de deprem

MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile aralarında yaşanan problemleri gerekçe göstererek istifa etti.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 16:40
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MHP'de istifa depremi

İl başkanı vekile kızdı istifa etti. MHP'de deprem
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Yazılı açıklama yapan Kocacan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile aralarında yaşanan problemleri gerekçe göstererek şu ifadeleri kullandı:

"2018 yılından bu tarihe kadar MHP Afyonkarahisar il başkanlığı yapmaktayım. 2018 yılı genel seçimlerinde partimiz MHP ilimizden bir milletvekili kazandık. 2019 yerel seçimlerde 17 belediye başkanı kazandık. 5 yıllık bir süre içerisinde yoğun ve başarılı bir çalışma yürüterek ilimizin birçok sorunları dile getirerek çözüm bulmaya çalıştık. 28. dönem milletvekilliği adaylığı konusunda teşkilatımızın genelinden oluşan dillendirilen görüşlerini üst makamlara bildirmemize rağmen Afyonkarahisar Teşkilatının ve parti tabanın görüşü dikkate alınmadığını üzülerek görmüş olduk. Her şey telafi edilebilir yalnız insanın gönlü kırıldığı zaman bir daha telafisi mümkün olmuyor."

MHP, 2018 Genel Seçimleri'nde şehirde %14 oy almıştı.
 

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