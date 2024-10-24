MHP'de özel gündemli kritik toplantı! Basına kapalı yapılacak

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı ile 25 Ekim'de istişare toplantısı yapacak. Basına kapalı yapılacak toplantının birinci gündem maddesi ise Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının olması bekleniyor.

Bahçeli'yi eleştirdi görevden alındı! MHP'de Öcalan depremi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yarın saat 15.00'te MHP Genel Merkezi'nde partililerini toplayarak İl Genel Meclisi Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapılacak.

Yapılacak istişare toplantısı Toplantı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nın koordinesinde düzenlenecek. Basına kapalı yapılacak toplantıda parti üyeleri arasında yerel yönetimlerle ilgili değerlendirmeler ele alınacak.

Toplantının gündeminin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının olması bekleniyor.