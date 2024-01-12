MHP'de yerel seçim istifası

Kaynak: Haber Merkezi
MHP'de yerel seçim istifası
MHP'nin Antalya Demre İlçe Başkanı Mustafa Başkaya ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti. Başkaya istifa nedenini açıklarken "Şahsımın ve teşkilatımın samimi ve verimli çalışamayacağı kanısına varılmıştır" ifadelerini kullandı.

15 Eylül 2022 tarihinde Antalya Demre İlçe Bakanlığına atanan Mustafa Başkaya, ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu olarak istifa ettiklerini duyurdu.

İstifa nedenine ilişkin 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleri öncesi açıklanan belediye başkanı adayını işaret eden Başkaya, istifasını şu ifadelerle duyurdu.

"15 Eylül 2022 tarihinden itibaren yürütmekte olan MHP Demre İlçe Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği, bizleri fazlasıyla onore etmiştir. Geçtiğimiz 16 aylık süre içerisinde partimizin ve teşkilatımızın gösterdiği başarı ve halkımızın teveccühü, onurumuzu ve gurumuzu daha da arttı. Son olarak gelinen noktada 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinin aklaşması ve belediye başlan adaylarının açıklanmasıyla, mevcut konjonktürde şahsımın ve teşkilatımın samimi ve verimli çalışamayacağı kanısına varıldı.

Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte parti üyeliklerimiz saklı kalmak şartıyla, ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa etmiş bulunuyoruz. Yönetim kurulu üyelerime, özverilerinizden, halkımızın gösterdiği teveccühten dolayı minnettar olduğumu belirterek herkese teşekkür ederim."

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