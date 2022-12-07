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MHP’den BİM’e karşı yeni adım: Gerekirse market açarız

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin zincir marketlere ilişkin sözleri üzerine başlayan gerilim tırmanıyor. Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Gerekirse belediye olarak kooperatif usulü marketler açarız" dedi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 04:29
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MHP’den BİM’e karşı yeni adım: Gerekirse market açarız

MHP’den BİM’e karşı yeni adım: Gerekirse market açarız
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin zincir marketlere ilişkin sözlerinden sonra yaptığı açıklamayla gündeme gelen BİM CEO’su Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı’ndan istifa ettiğini duyurmuştu.

Aykaç'ın istifasının ardından MHP'den yeni bir çıkış daha geldi. MHP'li Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Gerekirse belediye olarak kooperatif usulü marketler açarız" dedi. Zincir marketlere yönelik denetimlerin sıklıkla devam edeceğini ifade eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, BİM'in eski CEO'su Galip Aykaç'ın sözlerine tepki gösterdi. Vatandaşlar üzerinden haksız kazanç elde eden marketlere "dur" diyeceklerini belirten Türkyılmaz, "Gerekirse ilerleyen zamanlarda Yahşihan Belediyesi olarak kooperatif usulü marketler açıp, girdisini çıktısını kontrol edip, uygun fiyatta ürünler satmak üzere gerekli işlemi yaparız" dedi.

"HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDENLER KUSURA BAKMASIN"

Deneyimlerin devam edeceğini ifade eden Türkyılmaz, "Kasa fiyatı ve etiket fiyatı kontrolleri yapıldı. Gıda mühendisimizin eşliğinde hijyen ve gıda kontrolleri yapıldı. Ekmek gramajları kontrol edildi. Malum ülkemizde belli bir fiyat artışı var. Bunun sebeplerinden birisi de kontrolsüzlüktür. Yerelde biz Yahşihan Belediyesi olarak kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Daha da dikkat edeceğiz, amacımız vatandaşımızın daha da ucuz ürüne ulaşmasıdır. Bizim kimseyle şahsi bir husumetimiz yoktur. Vatandaşlar üzerinden haksız kazanç elde eden varsa da kimse kusura bakmasın. Yahşihan Belediyesi olarak da ’dur’ demesini biliriz" ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE MARKET AÇARIZ"

"MHP lideri Devlet Bahçeli’nin emrinde olduklarını" söyleyen Türkyılmaz, "Biz Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin emrindeyiz. Gerekli talimatlar doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılıp vatandaşımıza uygun, ucuz ve kaliteli ürünlerin gitmesi için vatandaşı temsil eden bir belediye olarak biz gerekli işlemleri yapıyoruz. BİM CEO’sunun ne dediği hiç umurumuzda değil. Umurumuzda olan vatandaşa ucuz, uygun, kaliteli ve zamanında ulaşabilmektir" diye konuştu.

Türkyılmaz, "Gerekirse ilerleyen zamanlarda Yahşihan Belediyesi olarak kooperatif usulü marketler açıp, girdisini çıktısını kontrol edip, uygun fiyatta ürünler satmak üzere gerekli işlemi yaparız. Biz pandemi döneminde bunu gerçekleştirdik. Maske dağıtımıdır, ulaşılamayan ürünlerdir, Yahşihan Belediyesi vatandaşın yanındaydı. Madem böyle bir durum var, Yahşihan Belediyesi olarak bir market açarız. Yahşihan üretim bölgesi" ifadelerini kullandı.

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