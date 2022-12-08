MHP'den ''cinsiyet değişikliği yasaklansın'' kanun tekklifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tıbbi zorunluluk dışında cinsiyet değişikliğini yasaklayan kanun teklifi hazırladı.

Habertürk'ün haberine göre; başörtüsü düzenlenmesindeki aile birliği ile ilgili değişiklik önerisini hatırlatan Yıldız, cinsiyet değişikliği ile ilgili kanun teklifinin aile birliği değişiklik önergesi ile birbirini tamamlayacağını söyledi. Yıldız, olası "LGBT propagandası"nı da engellemeyi istediklerini söyledi.

MHP'li Feti Yıldız, hazırladığı kanun teklifinde pedofili suçlarına yönelik cezaların da ağırlaştırılmasını öngördüklerini belirtti. Teklifin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.