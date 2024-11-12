MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı 'Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi'

MHP'nin 'Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır' başlığı ile Bahçeli'nin değişik programlarından görüntüler alınarak hazırlanan video sosyal medyada gündem oldu. Videoda ülkücülüğün tanımının yapılması dikkat çekti.

Bahçeli'nin görüntülerinin kolajı ile oluşturulan videoda "Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi" vurgusu yapıldı.

"SEN, BEN SÖYLEMİŞTİM DEMEZSİN"

"Bazen çok şey söylersiniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen. En yakınınız bile anlamaz sizi. Ülkücülük ülken için tüm dünyayı karşına almaktır bazen. Hayır'larınız evet'leriniz karışır kalabalığın gürültüsünde. O zaman bilgi gibi bir akıl, mangal gibi bir yürek ve tek başına direnme gücü önem kazanır. Belki sonra herkes aynı şeyi söyler. Sen ben söylemiştim demezsin..." ifadelerinin kullanıldığı paylaşım, metnin Bahçeli'nin ağzından çıkmış gibi algılanmasına neden oldu.