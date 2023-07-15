MHP'den kızların ayrı okula gitmesine destek

MHP'li Feti Yıldız, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in karma eğitim karşıtı sözlerine “Karma okullarla birlikte kız okullarının da olması zenginliktir” ifadeleriyle destek verdi.

MHP'den kızların ayrı okula gitmesine destek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bazı ailelerin kız çocuklarını erkek öğrencilerle aynı okula göndermek istemediğini söyleyerek açılması gerektiğini söylediği “kız okulları”na MHP’den destek geldi.

Haber7’ye konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Karma okullarla birlikte kız okullarının da olması zenginliktir. Kız öğrencilerin hem karma okullarda hem kız okullarında okumalarının bir sakıncası yok. Bunun laiklikle de bir alakası yok” ifadelerini kullandı.

“Kız okulları”nın laikliğe zarar vereceği yönündeki değerlendirmeleri “cahilce” olarak niteleyen Feti Yıldız, “Laikliğin ortadan kaldırılacağı iddiası gerçek dışı bir iddiadır. Laikliğe bir şey olmaz” dedi.

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(MHP'li Feti Yıldız)

BBP LİDERİ DESTİCİ'DEN KADIN ÜNİVERSİTESİ VE KADIN HASTANESİ TALEBİ

BBP lideri Mustafa Destici, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Çocuğunu okula göndermeyen veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları açabilmeliyiz" sözlerine destek verdi. Öneriye tereddütsüz katıldığını ve desteklediğini ifade eden Destici, Japonya'daki gibi kadın üniversitelerinin de açılmasını ve her ile en az bir kadın hastanesinin de planlanması gerektiğini söyledi.

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