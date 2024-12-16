MHP’den Suriye iddiası: Mehmetçik ve İsrail unsurları karşı karşıya gelebilir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İsrail’in Suriye’deki faaliyetlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TV100'e konuşan Özdemir, İsrail’in "Büyük İsrail" projesi doğrultusunda bölgedeki ilerleyişinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

İsrail’in Suriye’deki saldırılarının, Türkiye sınırına kadar yaklaşmasının tehlikeli bir durum oluşturduğunu belirten Özdemir, açıklamasında "İsrail'in maksadı ve hedefi Büyük İsrail'i kurmaktır. Aynı sebeple İsrail'in Suriye'de de fiziki olarak ilerlediğini görüyoruz. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaktadır. Hiçbir yabancı gücün Suriye sahasında var olmaması gerekir” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir

"İSRAİL İLE ANGAJMAN KURALLARI BELİRLENMELİ"

İsrail'in ilerleyişinin devam etmesi halinde Türkiye’nin askeri unsurlarının İsrail ile karşı karşıya gelmesinin kaçınılmaz hale geleceğini ifade eden Özdemir, şunları söyledi:

"Eğer İsrail'in saldırıları Türkiye sınırına 20-30 kilometre mesafedeki alanlara kadar devam ederse, Mehmetçik’in İsrail unsurlarıyla karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz hale gelir. Bu sebeple İsrail ile angajman kurallarının belirlenmesi gerekmektedir."

Türkiye'nin Suriye'deki duruşunun net olduğunu vurgulayan MHP'li Özdemir, "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaktadır. İsrail’in bu işgal girişimi kabul edilemez. Suriye rejimiyle de iş birliği yapılmalı ve İsrail'in ilerleyişine karşı bölgesel bir strateji oluşturulmalıdır" diye konuştu.