MHP’li başkan görevinden istifa etti

4 yıl boyunca Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankırı İl Başkanı görevini yürüten Ahmet Kurt, istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

MHP) İl Başkanı Ahmet Kurt ilçe başkanları ile geçtiğimiz ay TBMM ve MHP Genel Merkezi’nden bir dizi ziyaretlerde bulunmuştu. 1 ay sonra ise MHP Çankırı İl Başkanı Ahmet Kurt, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 4 yıldır yürüttüğü MHP Çankırı İl Başkanlığı görevini bugün itibarıyla tamamladığını söyledi.

Gül’ün X hesabında yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde;

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayat çizgimiz Genel Merkezimin ve Liderim Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin izinde devam edecektir. Bugüne kadar birlikte çalışmaktan gurur duyduğum il, ilçe, il genel meclisi, belediye meclis üyesi, Kamu-Sen, Türkav, Ülkü Ocakları, MHP Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) ve varlıklarıyla ihya olduğum teşkilatımızın tüm mensuplarına, 14 yaşımdan beri bulunduğum her görevde bana güvenip inanan aziz Çankırı halkımıza ve beni her kararımda destekleyen aileme çok teşekkür ederim."