MHP'li başkan gündüz vatandaştan tepki aldı akşam parti verdi

Ökkeş Bölükbaşı
MHP'li başkan gündüz vatandaştan tepki aldı akşam parti verdi
Manisa’nın MHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün gündüz vatandaştan tepki alması sonrasında akşam parti vermesi dikkat çekti.

Vatandaştan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Cengiz Ergün’e tepkiler devam ediyor.

Ergün’e bir vatandaşın, “Elini indir beni öyle sevme ben köpek değilim. Bu halka hizmet yapın” dediği görüldü.

Ergün’ün vatandaşa ise, “provakatör bu arkadaş” diyerek suçlaması tepki çekti.

MHP’li Başkan’ın bu tepki sonrasında akşam AKP’li ve MHP’li vatandaşların olduğu bir yerde parti yaptığı görüldü.

AKP’nin işareti olan Rabia işaretinin olduğu yerde hem Rabia işareti hem de Bozkurt işareti yapan MHP’li Başkan’a tepkiler geldi.

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