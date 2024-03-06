MHP'li başkan gündüz vatandaştan tepki aldı akşam parti verdi

Vatandaştan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Cengiz Ergün’e tepkiler devam ediyor.

Ergün’e bir vatandaşın, “Elini indir beni öyle sevme ben köpek değilim. Bu halka hizmet yapın” dediği görüldü.

Ergün’ün vatandaşa ise, “provakatör bu arkadaş” diyerek suçlaması tepki çekti.

MHP’li Başkan’ın bu tepki sonrasında akşam AKP’li ve MHP’li vatandaşların olduğu bir yerde parti yaptığı görüldü.

AKP’nin işareti olan Rabia işaretinin olduğu yerde hem Rabia işareti hem de Bozkurt işareti yapan MHP’li Başkan’a tepkiler geldi.