MHP'li başkandan AKP adayına FETÖ suçlaması. Telefonunu çıkarıp yakaladığı detayı açıkladı

Yaklaşan yerel seçimlerle beraber siyasi arenada yaşanan hareketlenmeler gün geçtikçe dozunu artırmaya devam ediyor. Cumhur İttifakının en büyük iki ortağı olan AKP/MHP arasında FETÖ krizi patlak verdi.

Aynı ittifakta yer almasına rağmen bazı illerde birbirleri ile yarışacak olan AKP/MHP Karabük ilinde birbirleri ile yarışacak. Hali hazırda MHP’de olan Karabük Belediyesinde hem 3 dönemdir başkanlık yapan hem de 31 Martta yine aday olan Rafet Vergili, AKP’li rakibi Özkan Çetinkaya’nın FETÖ’cü olduğunu iddia etti.

Çetinkaya’nın Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından bu duruma tepki gösteren Vergili, AKP adayını okuduğu üniversite nedeni ile FETÖ’cü olduğunu söyledi.

“ERDOĞAN AÇIKLADIĞINDA ARKASINDA YAZIYORDU”

Vergili, bu iddiasını Çetinkaya’nın Erdoğan tarafından açıklanırken arkasında yer alan özet bilgilerde Alfred Üniversitesinin yer aldığını, bu okulun da YÖK tarafından FETÖ’cü olması sebebi ile yasaklandığını şu sözlerle ifade etti: “Aday açıklandığında Cumhurbaşkanımızın arkasında ‘Alfred Üniversitesi’ yazıyor. Bu Alfred Üniversitesi, FETÖ’nün bir okulu. Bunu buraya yazmaları çok büyük ayıptır. Bizim bütün Cumhur İttifakı beraberliğimiz, 15 Temmuz akşamından sonra başlamıştır.

Ben 15 Temmuz’da herkesten önce itiraz ettim. Eğer FETÖ’cüler darbeyi gerçekleştirebilseydi, belki biz bugün yoktuk. Belki de hapisteydik bilemiyoruz. Böyle bir örgütle mücadele edildi. Bu şimdi o örgüte bir işarettir.

Alfred Üniversitesi, YÖK tarafından yasaklanmıştır ve FETÖ’nün bir üniversitesidir bu”

“BUNLAR MASONLARDIR”

Vergili, hep gerçekleri söylediğini, bunların teşkilattaki masonlar olduğunu iddia ederek, “Arkadaşlar diyor ki, "Biz kavga etmek istemiyoruz". Biz kavga etmedik, hep gerçekleri söyledik. Bunlar teşkilattaki masonlardır. Şu anda dünyanın her yerinde masonlar birbirlerini bir iki işaretten tanır. Şimdi diyor ki, "Ben AKP’liyim, ben gençlik kolları adayıyım. FETÖ’den korkmayın biz buradayız" diyorlar.

“BEN BUNA TEPKİMİ KOYARIM”

Açıklamalarından sonra Halk TV’ye konuşan Vergili, AKP’li rakibinin diplomasının dahi şaibeli durumda olduğunu ifade edip: “Diyelim ki Allah korusun o ihtilal gerçekleşmiş olsaydı bizim halimiz ne olurdu? Mutlaka büyük sıkıntılar yaşardık, belki hapiste olurduk, öldürülebilirdik. Yani durum böyleyken, Alfred Üniversitesi diye birileri birine bir mesaj veriyorsa ben buna tepkimi koyarım” şeklinde konuştu.