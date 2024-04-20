MHP'li başkandan Erdal Beşikçioğlu'na teşekkür

Kaynak: Haber Merkezi
MHP'li başkandan Erdal Beşikçioğlu'na teşekkür
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun belediyeyi borçsuz devraldıklarını açıklamasından sonra MHP’li eski başkan Enver Demirel’den teşekkür açıklaması geldi.

31 Mart yerel seçimlerinde Ankara’nın Etimesgut ilçesinde Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen ‘İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı’nda MHP'li eski Belediye Başkanı Enver Demirel'den belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldıklarını açıkladı.

Demirel, Beşikçioğlu'nun açıklamasına X hesabından paylaştığı bir gönderi ile teşekkür etti.

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"DÜRÜST AÇIKLAMALARI İÇİN..."

Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışıyla; uyguladığımız mali disiplinle kendi kaynaklarımızla, borçsuz, faiz ödemeden; hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artran onlarca hizmet ürettik. Etimesgut Belediyesi gerçekleştirdiği onlarca tesise, hizmete rağmen borcu olmayan ve hizmet üretebilecek kaynağı olan Türkiye'nin ender belediyelerinden biridir.

Etimesgut Belediye Başkanı Sayın Erdal Besikçioğlu'na "borçsuz belediye devraldıkları" yönündeki dürüst açıklamaları için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

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