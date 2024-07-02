MHP’li başkanın kardeşi yetkisi olmadan Kızılay’ın aracıyla gezdi

Kızılay, deprem felaketinde çadır sattığı iddiası ve yolsuzluk iddialarıyla sürekli gündemdeydi. Yine Kızılay’la ilgili tartışma yaratacak bir olay açığa çıktı.

MHP Fatsa İlçe Başkanı olan Murat Kaçak’ın kardeşi Volkan Kaçak’ın uzun süre Kızılay’ın resmi plakalı aracını kullandığı ileri sürüldü.

Bilgilerin 2021 yılında Kızılay Denetim Kurulu’nun raportörü tarafından kaleme alınan ve Denetim Kurulu üyelerine sunulan yazıda yer aldığı iddia edildi.

Ayrıca Kaçak’ın pandemi döneminde sokağa çıkma yasakları sırasında Kızılay’ın resmi aracı ile gezdiği belirtildi.

Kızılay Denetim Kurulu’na gönderilen yazıda, “Kızılay Fatsa Şubemizin aracı ve personeli yoktu. Genel Merkez’den resmi plaka Volkswagen Caddy marka bir aracın tahsisi alındı.

Bu aracı ağırlıklı olarak yetkisi olmamasına rağmen Kızılay Fatsa Şube Başkanı’nın şirketinde çalışan ve Milliyetçi Hareket Partisi Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak’ın kardeşi olan Volkan Kaçak tarafından kullanılıyordu. Volkan Kaçak aynı zamanda MHP Fatsa İlçe Başkanlığı’nın sekretaryasını yürütüyordu” denildi.

Yazının devamı şöyle:

Pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde, Kızılay’ın aracı ile Perşembe ilçesine denize gidildi ve dönüşte araç şanzıman arızası yaptı ve çekici ile tamirciye götürüldü. Bir başka gün ise Fatsa Şube Başkanı’nın şirket personeli Y.A. Kızılay’ın aracı ile tek taraflı kaza yaptı ve aracı kullanılamaz hale getirdi.

ÇADIR SATMIŞTI

Kızılay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından parayla çadır sattığı ortaya çıkmış ve büyük tepki toplamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldiğinde depremde Kızılay'ın çadır satmasıyla ilgili "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Süratle yanlışın düzeltilmesi gerekir." demişti.