İlk depremde vatandaş yine çadırsız kalacak. Kızılay Kerem Kınık’ı yalanladı

Kaynak: BirGün
İlk depremde vatandaş yine çadırsız kalacak. Kızılay Kerem Kınık’ı yalanladı

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın, 6 Şubat depremlerinde deprem bölgesine gönderilen çadır sayısıyla ilgili yalan söylediği ve Kızılay’ın yeni bir tarım ve hayvancılık şirketi kurduğu ortaya çıktı. Kızılay’ın depolarında yalnızca 18 bin 500 çadırın bulunduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, vatandaşlara çadır sattığı ortaya çıkan ve senelerdir yolsuzluk ve liyakatsiz atamalarla gündemden düşmeyen Kızılay’ın afet stokları açıklandı. Kısa bir süre önce açıklanan Kızılay’ın afet raporunda yer alan bilgilere göre, kurumun afet depolarında yalnızca 18 bin 527 adet barınma çadırı bulunuyor.

6 Şubat depremlerine kadar, konteyner fabrikası bulunmasına rağmen hiç konteyner depolamayan Kızılay’ın depolarında yalnızca 1 adet konteyner bulunuyor.

Söz konusu raporda, “6 Şubat depremleri sonrasında, depremde etkilenen tüm illerde yürütülen afet müdahale çalışmaları sebebiyle barınma kapasitemizin tamamı alana sevk edilmiştir. 2024 yılı içerisinde çadır sayısının 50 bine ulaştırılması hedeflenmektedir” ifadeleri kaydedildi.

ekran-goruntusu-2024-06-04-102237.pngKEREM KINIK YALAN SÖYLEMİŞ

Depremin ardından çadır satışıyla eleştiri oklarının hedefi olan Kerem Kınık, Kızılay Başkanlığı görevinden istifa etmiş ve deprem felaketinden kısa bir zaman sonra, 27 Mart 2023’te TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplantısına katılmıştı.

107864.jpgKızılay Başkanı unvanı ile milletvekillerine bilgilendirme yapan Kınık, “Deprem bölgesine 130 bin 271 çadır sevk edildiğini” ifade etmişti fakat Kızılay’ın raporu, Kınık’ı yalanladı. Raporda, Kınık’ın iddia ettiği gibi, deprem bölgesine 130 bin değil toplamda 97 bin 957 çadır gönderildiği aktarıldı.

Bölgeye gönderilen 97 bin 957 çadırın ise, 46 bin 238’inin Kızılay’ın stokunda bulunduğu, 51 bin 674’ünün ise Kızılay’a bağış olarak verildiği belirtildi. Söz konusu raporda, art arda gündem olan skandallar nedeniyle sokaklarda, binaları önünde günlerce eylem ve basın açıklamaları gerçekleştirilen Kızılay hakkında yapılan haberlerin yüzde 95,6’sının da olumlu olduğu ileri sürüldü.

1534792.webp13’ÜNCÜ ŞİRKET KURULDU

Açıklanan faaliyet raporunda, bir diğer dikkat çeken kısım ise, Kızılay’ın tüm tepki ve itirazlara rağmen kurduğu şirketlerin yer aldığı bölüm. 2018 yılından itibaren 12 şirket kurduğu bilinen Kızılay’ın bir süre önce 13’üncü şirketini de kurduğu gün yüzüne çıktı.

Raporda, 7 Eylül 2023 tarihinde, “DGNY Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi” kurulduğu ifade edilirken söz konusu şirketin hangi amaçla kurulduğu ve şirket yöneticilerinin kim olduğuna yer verilmedi.

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