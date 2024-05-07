MHP'li belediye başkanından AKP'yi kızdıracak borç açıklaması

Borç açıklama kervanına MHP'li belediye başkanları da katıldı. Elazığ'in Keban ilçesi Belediye Başkanlığını AKP'den devralan MHP'li Belediye Başkanı Yücel Doğan'dan 'Belediye çökmüş' açıklaması

31 Mart seçimleriyle birlikte AKP'den Elazığ'ın Keban ilçesine devralan MHP'li Yücel Doğan'dan dikkat çeken açıklama...Doğan'ın bu açıklamaları da hem de AKP'yi kızdıracak cinsten. Çünkü Doğan, bir anlamda enkaz devraldıklarını ifade etti.

15 BANKAMATİK PERSONELİ TESPİT ETTİK

Elazığ Keban Belediye Başkanı MHP’li Yücel Doğan, belediyenin AKP’li dönemden kalan borcunu duyurdu. Belediyenin toplam borcunun 20 Milyon 750 bin lira olduğunu kaydeden Doğan, dikkat çeken iki konuya birden değindi. 15 Bankamatik personeli tespit ettiklerini açıklayan Yücel Doğan 40'a yakın dükkanın biner liraya kiraya verildiğini ifade etti.

Son 2-3 yılda 20 milyonluk bir borç oluştuğunu belirten Doğan en çok işçilere borçlu olduklarını söyledi. Son 10 ayda işçilere 11 milyona yakın borçlanıldığını ifade eden Yücel Doğan 9 yıl boyunca 50 kişinin çalıştığı belediyede son 10 ay içinde çalışan sayısının 75'e çıkarıldığını kaydetti. Belediyenin şu anda çokmüş durumda olduğunu söyleyen Doğan, adım atacak durumda olmadıklarınını, borçları ödeyebilecek bir durumda olmadıklarını ifade etti.

"20 - 30 BİN TL’YE VERİLECEK DÜKKANLARI BİN TL’YE KİRAYA VERİLMİŞ"

"Enkaz bir belediye devraldık" eski yönetime yüklenen Doğan, belediyeye ait birçok yerin peşkeş çekildiğini iddia etti. Belediyeye ait 40'a yakın dükkanın aylık 20-30 bin liraya kiraya verilecek yerleri bir TL'ye kiraya verildiğini söyleyen Doğan "Buraları encümen kararıyla tekrar bu dükkanların kiralarını güncelleyeceğim” diye konuştu.

"15 BANKAMATİK PERSONELİ VAR"

15 Bankamatik personeli tespit ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Yücel Doğan, 10 yıldır belediyeye bir gün doğru düzgün gelmediklerini söyledi. Kendilerine oy verenleri sözleşmeli olarak işe aldıklarını daha sonra da bu kişilerin kadro verildiğini iddia eden Doğan, Belediyenin cay ocağında oturup, 'biz belediyede çalışıyoruz' dediklerini ifade etti.