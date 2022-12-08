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MHP’li belediye BİM şubesini mühürledi

Fiyatlar üzerinden hedef haline gelen zincir marketlerden BİM'e yönelik operasyon ve denetimler sürüyor.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 19:47
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MHP’li belediye BİM şubesini mühürledi

MHP’li belediye BİM şubesini mühürledi
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Mersin Toroslar Belediyesi, BİM Marketlere ait bir şubeyi mühürleyerek faaliyetini durdurdu. Belediye, “Verilen süre içerisinde çalışma ruhsatı almayan ve işletmeye uygun olmayan işyerleri hakkında yasal müeyyide uygulayarak, haksız kazanca taviz vermiyoruz” açıklaması yaptı.

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim ekipleri, Yusuf Kılıç Mahallesi’nde bulunan BİM şubesini uygun şartları taşımadığı, eksik evrak beyan ettiği gerekçesiyle mühürleyerek faaliyetini durdurdu.

Birgün gazetesinden Abidin Yağmur'un haberine göre, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, zabıta ekiplerinin fahiş fiyat ve haksız kazanç sağlayanlara karşı denetimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Haksız rekabet ve usulsüz kazanç sağlamaya yönelik satış yapan işletmeler hakkında ilgili kanun ve yönetmeliğe istinaden yasal işlem uyguladıklarını belirten Başkan Yılmaz; “Zabıta ve ruhsat denetim ekiplerimiz, bu kapsamda uygun şartları taşımadığı gerekçesiyle Yusuf Kılıç Mahallemizdeki bir zincir marketi mühürleyerek faaliyetini durdurmuştur. Bu denetimleri, vatandaşlarımızın alışverişlerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapmaları için gerçekleştirmekteyiz. Haksız kazanç sağlayanlara asla fırsat verilmeyecektir” dedi.

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Dadaş
8.12.2022 20:07
Tayyiple yaptiğin bu algı operasyonlarını yemezler püskevit sen davanı satmış birisin seçime kalan 5 ay senin yüzünden hdp ye dahil atarım  
 
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