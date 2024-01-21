MHP’li belediyeden dev satış. Seçime günler kala dikkat çeken hamle

MHP’li Silivri Belediyesi, Değirmenköy’de Maliye hazinesinden aldığı arsayı satmak için üçüncü kez Resmi Gazete'ye ilan verdi.

D-100 Otoyolu’na yakın bir bölgede bulunan ve 134 ada 4 parselden oluşan arsa, yaklaşık 8 bin metrekare büyüklüğünde.

Silivri Belediyesi tarafından arsanın satışı için Resmi Gazete'ye verilen ilk ilanda 78 milyon 855 bin 400 TL muhammen bedel belirlenmişti.

İlk ihalede arsa satılamayınca belediye, muhammen bedelini 70 milyon 969 bin 860 TL’ye düşürerek ikinci kez ilan yayımladı.

İkinci ihalede de arsayı satamayan belediye 3. kez ihaleye çıktı.

Muhammen bedelinin bu kez 55 milyon 198 bin 780 TL’ye düşürüldüğü üçüncü ihale 31 Oca 2024 tarihinde yapılacak.

Böylece MHP’li belediye arsanın fiyatını ilk ihaleye göre TL bazında yüzde 30, dolar bazında ise yüzde 38 indirmiş oldu.