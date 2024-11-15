MHP'li Feti Yıldız: 2 kanunda değişiklik yapmanın zamanı gelmiştir

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yeni Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yapılması çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Feti Yıldız, belediyelere kayyım atanması ve milletvekillerinin yargılanmasıyla ilgili tartışmaların sona ermesi için iki kanunda değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.

HER DURUMDA YENİ BİR SEÇİM KANUNU VE SİYASİ PARTİLER KANUNU YAPMANIN ZAMANI GELMİŞTİR

MHP'li Yıldız, "Kayyum atamaları ve milletvekili yargılamalarıyla ilgili tartışmaların devam etmemesi için, belediye başkanı ve milletvekili adayı olma kriterlerinin yeniden belirlenmesi şarttır. Terör suçlarında, kuvvetli suç şüphesi ve somut delil ile açılan kamu davasının aday olmaya engel olup olmaması soğukkanlı şekilde tartışılabilir…(suçsuzluk karinesi unutulmadan) Her durumda; yeni bir Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yapmanın zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.