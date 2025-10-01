MHP'li Feti Yıldız'dan çarpıcı 'Demirtaş' açıklaması!

MHP'nin önde gelen isimlerinden Feti Yıldız, tutuklu Selahattin Demirtaş'a ilişkin konuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Türkiye’de anayasal bağlayıcılığına dikkat çeken MHP'li Yıldız, “Anayasa’nın 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir” ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin tahliye beklentisiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

"Katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede bulunan Yıldız, "Ben davayı bilmiyorum. Benim bildiğim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizim doğrudan anayasamızla ilgili. Anayasamızın 90. maddesi, 'usulüne uygun alınmış uluslararası anlaşmalara uymak zorundadır' der. Yani Anayasa 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir diye düşünüyorum" dedi.

"TÜRKİYE'DE GENEL AFFIN ŞARTLARI YOK. GENEL AF OLMAZ"

Türkiye'de genel affın şartları yok. Genel af olmaz. Ancak cezaların indirimi ile ilgili, infazların düzenlemesi ile ilgili, eşitliği ile ilgili düzenlemeye de ihtiyaç var. Türkiye'de daha önce de söyledik. Türkiye'de genel affın şartları yok. Genel af olmaz. Ancak cezaların indirimi ile ilgili, infazların düzenlemesi ile ilgili, eşitliği ile ilgili düzenlemeye de ihtiyaç var. Bu dönemde kesin adım atılması gerekir.