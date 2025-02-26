MHP'li isim Bahçeli'nin son durumunu açıkladı! Kırklareli'nden seslendi...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kırklareli’de gerçekleşen “Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.Durmaz, "Sözlerimin başında, Türk Dünyasının Bilge Lideri Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin hepinize ayrı ayrı selam, sevgi ve başarı dileklerini iletiyorum" dedi.

İDDİALAR YALANLANMIŞTI

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir istirahat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için spekülatif iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin, iddialar ise yalanlanmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise Kırklareli’de gerçekleşen “Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin net bilgiler paylaştı.

DURMAZ: SAĞLIĞI, DOSTLARINI SEVİNDİRECEK, DÜŞMANLARINI ÜZECEK, HESAP YAPANLARI DA KAHREDECEK KADAR İYİDİR

Durmaz, "Sözlerimin başında, Türk Dünyasının Bilge Lideri Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin hepinize ayrı ayrı selam, sevgi ve başarı dileklerini iletiyorum. Hamdolsun, Sayın Genel Başkanımızın sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesap yapanları da kahredecek kadar iyidir. Cenabı Allah başımızdan eksik etmesin, ömrüne bereket versin." ifadelerini kullandı.

BAŞDANIŞMANI DA AYNI SÖZLERİ KULLANMIŞTI

Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Yıldıray Çiçek'de geçtiğimiz günlerde Sadir Durmaz'ın açıklamaların benzerinde bir yazı kaleme almıştı. Çiçek, “dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesap yapanları kahredecek kadar iyidir” dedi.