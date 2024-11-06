MHP’li Özdemir’den yabancı fon alan medya için kanun teklifi

Düzenleme: Kaynak: İHA
MHP’li Özdemir’den yabancı fon alan medya için kanun teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yabancı vakıf ve derneklerden fon alan medya kuruluşları ve yayın organlarının lisanslarının iptali için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yabancı vakıf ve derneklerden fon alan medya kuruluşları ve yayın organlarının lisanslarının iptali için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İçişleri Bakanlığı'na verdiği soru önergesinin ardından Meclise yabancı fon alan medya kuruluşlarının lisanslarının iptali için kanun teklifi verdi.

Özdemir, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son yıllarda bazı yabancı vakıf ve derneklerin farklı gerekçelerle ülkemizde faaliyet gösteren bazı yayın kuruluşları ve medya organlarını fonladığına dair bilgiler sıklıkla kamuoyuna yansımıştır. Fon alan kuruluşların da Türkiye'nin milli güvenliği aleyhine faaliyetler yürüttüğü anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımıza verdiğimiz soru önergesinin ardından yabancı vakıf ve derneklerden fon alan medya kuruluşları ve yayın organlarının RTÜK denetim ve onayına haiz lisanslarının iptal edilmesine dair kanun teklifimizi de Meclise sunduk. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

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