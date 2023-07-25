MHP’li vekil TBMM’de ekonomiyi öve öve bitiremedi

CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti, KDV ve ÖTV oranlarının iktidar tarafından yükseltilmesi ve temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışları nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla TBMM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplanması ve genel görüşme açılması için önerge vermişti.

TBMM Genel Kurulu bugün olağanüstü toplantı. Genel Kurul’da söz MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulandığı son 5 yılda, ekonomik operasyonlara; deprem, sel, yangın ve diğer doğal afetlere, pandemi ve Rusya savaşına bağlı küresel ekonomideki önemli sıkıntılara rağmen Türkiye ekonomisi, en çok büyüyen, en fazla istihdam yaratan, enerji hariç cari fazla verebilir hale gelen bütçe açığını gayri safi yurt içi hasılaya oranla yüzde 1’e düşüren en az borçlu ülkelerden birisi olmayı başarmıştır.

Devletin kamu giderlerini karşılamada temel gelir kaynağı olan vergilerin herkesin mali gücüne göre ödemesini ve buna ilişkin düzenlemelerin yapılmasını gerekli görüyoruz. Kamu harcamalarında israf ve usulsüzlüğün önlendiği kayıt dışı ekonominin kayıt altına alındığı ve bunlara yönelik yapısal tedbirlerin devreye konulduğu bir mali yapıyı hedefliyoruz. Ümit ediyoruz ki ekonomik şartlar iyileştikçe, toparlanma genişledikçe memur ve emeklilerimizin maaşları, çiftçi ve esnaf desteği çok daha yüksek düzeye ulaşacaktır.”