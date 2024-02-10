MHP’li vekilden cami hocasına talimat. 'MHP Kazansın Diye Dua Edin'

Efe Hasan Öğünç – Afyonkarahisar / YENİÇAĞ

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde gerçekleşen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim bürosu açılışında, dua okuyan hocaya talimat vererek müdahalede bulunan MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, dikkat çekici bir tavır sergiledi.

"MHP KAZANSIN DİYE DUA EDİN"

Açılışta, hoca dua ettiği esnada duaya araya girerek "Burası bir iş yeri değil, seçim bürosu. MHP il Başkanı, ilçe yönetimi ve belediye başkan adayımız burada. Lütfen duayı o şekilde yapın, adayımız kazansız, MHP kazansın diye dua edin" dedi.

Taytak'ın hocaya yönelik talebi, orada bulunan kameralar tarafından kayıt altına alınırken, Taytak'ın açılış duasının içeriğine doğrudan yönlendirme yapması ve bir nevi 'siyasi zafer duası' istemesi sosyal medyada ve kamuoyunda kısa sürede yayıldı.