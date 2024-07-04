MHP'li vekilden TBMM'ye kanun teklifi

MHP'li Özdemir, TBMM'ye sunduğu Kanun Teklifi'nde şu gerekçelere yer verdi: "Bilindiği üzere, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 82. maddesi, haczi mümkün olmayan mal ve hakları belirlemiştir. Bu madde kapsamında, özellikle çiftçilerin kendisinin ve ailesinin geçimi için zorunlu olan arazi, çift hayvanları, nakil vasıtaları ve diğer ekili tarım aletleri haczedilemez. Haciz işleminden muaf oldukları açıkça belirtilmiştir. Günümüzde çiftçiler için vazgeçilmez bir araç olan traktörler, modern tarımsal faaliyetlerin öncüsü konumundadır. Üretim girdileri arasında en büyük paya sahip olan traktörler, çiftçilerimizin en önemli ihtiyaçlarından biridir. Traktörler, çekim amaçlı kullanılmalarının yanı sıra biçme, silaj hazırlama, toprak işleme, tohum yatağı hazırlama, ekim ve dikim yapma, hasat gibi geniş bir alanda çiftçilerin çalışmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak mevcut madde metninde traktör ibaresi yer almadığından, alacaklılar ve icra daireleri çiftçilerin traktörlerini de haczetmekte ve bu durum mağduriyetlere yol açmaktadır. Bu kanun teklifi ile çiftçilerin kendilerinin ve ailelerinin geçimi açısından zaruri olan bir traktörlerinin haciz edilmesi nedeniyle yaşanacak mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanmıştır."