MHP’li yöneticinin oğlunun uyuşturucu kuryeliği de yaptığı ortaya çıktı

Aralarında bir PKK’lının da bulunduğu çok sayıda kişiyi, tekneyle Çanakkale üzerinden Yunanistan’a kaçırmaya çalışan şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. MHP’li yönetici Güven Adıgüzel’in oğlu Tunahan Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu kişiler, göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan tutuklanmıştı. Geçtiğimiz 30 Mayıs gecesi meydana gelen olay ile ilgili dosyaya göre, Yunanistan’da yaşadığı öğrenilen ve Azad olarak bilinen şahıs, Tunahan Adıgüzel ile temasa geçti.

Adıgüzel’in verdiği ifadeye göre, bu kişi kendisine, 4 kişilik bir iş insanı grubunu Çanakkale’deki bir süper yata bırakma işi olduğunu iletti ve Adıgüzel’e bu kişileri alacağı konumu gönderdi. Söz konusu kişilerin bırakılacağı yer ise Kumbağlar Limanı’ydı.

4 FARKLI ARAÇLA GETİRİLDİLER

30 Mayıs’ta Tunahan Adıgüzel ve beraberindeki 3 kişi Ayvacık’a gitti. Azad, Adıgüzel’in hesabına ilk olarak 60 bin TL para gönderdi ve Adıgüzel, biri Mercedes diğeri Volkswagen Jetta marka iki araç kiraladı.

Adıgüzel ve beraberindeki kişiler, söz konusu 2 araçla Azad ile belirledikleri Ayvacık Gülpınar’da bulunan konuma saat 19.30’da ulaştı. Bu kişiler, Azad’ın yönlendirdiği kişileri beklemeye başladı. Saat 19.35’te içinde 4 kişinin bulunduğu BMW marka bir araç, Adıgüzel’in olduğu noktaya geldi ve devam eden süreçte 1’er dakika arayla 3 farklı araç daha geldi.

Gelen araçlardan inen kişiler, Adıgüzel ve arkadaşlarının bulunduğu araca bindi. Adıgüzel’in Azad isimli kişiyle anlaşmasına göre toplamda 4 kişi yerine biri kadın 5 kişi araçlarına binerken bu şahısları getiren araçlar, hızla bölgeden ayrıldı. Adıgüzel ve arkadaşları, gelen 5 kişiyi limana götürdü.

'AYLIK GELİRİM 200 BİN TL'

Bu kişiler, limanda 3 saate yakın bir sere beklerken bu süreçte Adıgüzel sürekli Azad ile telefonla temas halindeydi. Restoran ve otel işlettiğini ve aylık gelirinin ise 200 bin TL olduğunu kaydeden Adıgüzel, verdiği savcılık ve hakimlik ifadesinde “Azad, hesabına 60 bin TL gönderdi. Ve bana ‘4 erkek şahsı alıp 200 metre ileriye götüreceksin’ dedi” ifadesini kullandı.

‘ÇANTAYI GÖTÜRÜN 10 BİN EURO ALIN’

Söz konusu kişiyle 1,5 aydır tanışık olduğunu belirten Adıgüzel, “Azad ile telefonla görüştüğümüzde, ‘limana Yunanistan’dan süper bir yat limana gelecek. Onlarla görüşme yapacaklar’ demişti. Azat ile sürekli iletişim halindeydim. Azat bana ‘bekleyin tekne gelecek’ dedi. Saat 23.00 gibi tekne geldi. Azat beni 5 dakika sonra aradı. ‘Teknede bir çanta var. O çantanın Balıkesir’e götürülmesi lazım. Oraya götürürseniz size 10 bin Euro verecek’ dedi. Ben çantayı almam deyince yanımdaki Atakan ‘ben valizi alırım. Bir şey olmaz’ dedi” ifadelerini kaydetti.

Adıgüzel ifadesinde, Mehmet Taşkın isimli bir kişiden 2500 Euro ve 2500 dolar aldığını ifade etti.

“ VALİZİ BENİM ARACIMA KOYDULAR”

21 yaşındaki motosiklet tamircisi Atakan Görevin ise verdiği ifadede, “Tunahan abi bize bir adres verdi. Bir valiz olduğunu söyledi. O adrese valizin gideceğini söyledi. Tekneden valizi kaptan teslim etti. Kaptanın elinden valizi Tunahan aldı. Tunahan valizi Alihan’a verdi. Alihan da bagaja koydu. Valizin içinden ne olduğun aşağı yukarı tahmin ettik. Valizi benim aracıma koydular. Ben valizi tek başıma Balıkesir’e götürecektim. Onlar da bana diğer araçla eşlik edecekti. Sonrasında, konuma gitmeden Jandarma geldi. Tek amacımız kısa bir işten para kazanmaktı” ifadelerini kaydetti.

Görevin, Adıgüzel’in, yapacakları iş için kendisine 1000 Euro vermeyi vaat ettiğini de belirtti.

‘ÇANTADA EROİN OLABİLİR’ DEDİM

Valelik yaptığını ifade eden Alihan Ketenci ise, “Tunahan beni aradı. Yurtdışından bir abisinin aradığını ve birkaç özel misafirinin olduğunu söyledi. Yatta yemek yiyeceklerini söyledi. 2,5-3 saat bekledik. Tekne yanaşınca biz, teknenin olduğu yere gittik. Getirdiğimiz kişiler tekneye bindi. Bizim valizden haberimiz yoktu. Ben Tunahan’a, ‘çantanın içinde eroin olabilir kabul etmeyelim’ dedim. Tekneden bavulu kimin aldığını görmedim. Ancak daha sonra Atakan’ın aldığını öğrendim.” ifadelerini kullandı.

“GÖZCÜLÜK YAPIP 1000 EURO ALACAKTIM”

Rumeli Feneri’nde balıkçılık yapan 62 yaşındaki Şenol Engin ise, verdiği ifadede, “Jandarma’da, Tunahan, Atakan ve Alihan arasında ‘çantanın içinde 2,5-3 milyonluk mal…’ şeklinde konuşmalar geçti. Atakan tek başına, çantayı belirtilen konuma götürecekti. Biz de diğer araçla kendisine eşlik edecektik. Anlaşma bu şekildeydi” açıklamasını yaparken Adıgüzel’in gözcülük yapması için kendisine 1000 Euro verme vaadinde bulunduğunu iletti.

UYUŞTURUCU DOLU VALİZ YATLA GETİRİLDİ

Süper yatın kaptanı 59 yaşındaki Stamatios Skourlis ise, kendisini yönlendiren şirketin, Türkiye’den İspanyol bir grubu alacağını söylediğini kaydederek “Ancak, şirket tarafından teslim edilen kimlikler sahteydi” ifadesini kaydetti.

Yatta teknisyen olarak görev yaptığını belirten Ninos Georgios, ise Yunanistan’dan getirdikleri ve içinde uyuşturucu olduğu anlaşılan valizi “Siyah renk büyük boy bir valizdi” ifadesiyle tarif etti.

Savcılık ve hakimlik sorgularının ardından 6 kişi de tutuklandı.

NELER OLMUŞTU?

MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Güven Adıgüzel’in oğlu Tunahan Adıgüzel’in PKK örgüt üyeleriyle birlikte göçmen kaçırmaktan yakalandığı ortaya çıkmıştı. Konuyu gündeme getiren gazeteci İsmail Saymaz, MHP’li baba Adıgüzel ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşımıştı.

Adıgüzel, bu skandalı doğrularken “Örgüt büyük çocuğumu kullanarak ve kandırarak, bu işi yaptırıyor” ifadesini kaydetmişti.