Suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı olduğu için Dubai'de yaşayan Sedat Peker'in Türkiye'ye geri döneceği iddiası gündemdeki yerini koruyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Kendisi ve Sedat Peker’in karesini paylaşan Yönter, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GÜN GELECEK..."

Yönter mesajında, “Her şeyin bir vakti var. Elbet gelecek… Beklerim. Üzülenler de üzülecek. Ne diyordu söz? Gün gelecek, devran dönecek, herkes ektiğini biçecek” dedi.

Yönter'in paylaşımına, Ayna grubunun seslendirdiği "Ceylan" isimli şarkıyı eklediği görüldü.

"KİME, NE MESAJ VERMEK İSTEDİ?"

Yönter'in kime, ne mesaj vermek istediği merak konusu oldu.

İşte Yönter'in o paylaşımı;

MHP'li Yönter, sosyal medya hesaplarından sık sık Sedat Peker ile ilgili paylaşımlar yapıyor. Yönter, daha önce de kendisinin ve Peker'in elini göğsüne koyarak selam verdiği kareleri paylaşmıştı.

Yönter, paylaşımına "Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes, bâki heves..." notunu düşmüştü.