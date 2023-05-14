MHP’lilerden TKP müşahitlerine tehdit ve saldırı

Konya’nın Meram ilçesinde MHP Konya 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Kalaycı oy kullanmaya geldiği esnada yanında MHP ve Ülkü Ocakları rozetleri bulunan kişilere uyarıda bulunuldu.

TKP'Lİ MÜŞAHİTLERE SALDIRI

Gerçek Gündem’de yer alan bilgilere göre, vatandaşlardan gelen rozet takmama uyarısından sonra rozetli kişilerden birkaçı vatandaşlara hakaret etti.

TEHDİT ETTİLER

TKP müşahitleri duruma müdahil olarak herhangi bir siyasi oluşumun simgesini takmanın yasak olduğunu, vatandaşlara hakaret edilemeyeceğini söyledi. TKP müşahitlerinin uyarısından sonra Ülkü Ocak’arı ve MHP üyesi olduğunu söyleyen kişiler müşahitlerin üzerine yürüdü ve tehditte bulundu.

Olay çevredeki vatandaşların da araya girmesiyle son buldu.