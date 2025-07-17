MHP'nin açılım çıkarması Diyarbakır'dan başladı!

Milliyetçi Hareket Partis (MHP), yeni çözüm sürecini kitlelere anlatmak için 81 ili kapsayacak olan “Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik” temasıyla “Terörsüz Türkiye İçin Millî Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” adıyla bölge toplantıların düzenleyeceğini açıklamıştı.

MHP'nin ilk adresi Diyarbakır oldu. MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine destek amacıyla, tarihi surlara parti ve Türk bayrakları asıldı.

"VİZYONU DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRMAK"

İl Başkanı Miktat Arslan, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine destek olmak ve bu vizyonu daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, "MHP çatısı altında siyaset yapan tüm Türk milliyetçileri gibi biz de Diyarbakır İl Teşkilatı olarak bilge liderimizin söylemlerini esas alıyor, bu doğrultuda hareket ediyoruz. Genel Başkanımızın 22 Ekim 2024 tarihinde yaptığı tarihi nitelikteki çağrıya uygun olarak söylem ve duruşunu halkımıza etkinliklerle duyurmaya büyük özen gösterdik. Bu kapsamda, ilk adım olarak ‘Kızılelma Diyarbakır’ sloganıyla başlatılan çalışmada, 19 Mayıs 1919’a ithafen 1919 Türk bayrağını vatandaşlara dağıttık. Genel Başkanımızın ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonunu daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla bu mesajı içeren pankartları kent merkezinde belirli noktalara astık. Aynı çalışmayı kırsal ilçelerimizde de gerçekleştirmek üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Bu inançla bir kez daha diyoruz ki; Asırlık birlik, sonsuz kardeşlik" dedi.

MHP’den 81 ilde ‘Öcalan’ mesaisi