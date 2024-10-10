Mia Rusthen 16 hafta sonra komadan uyandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mia Rusthen 16 hafta sonra komadan uyandı

Norveçli motosporcu Mia Rusthen, Misano'daki kazadan 16 hafta sonra koma durumundan uyandı. Şu anda rehabilitasyon sürecinde ve Ekim'de İspanya'daki son yarışları izlemeye gidecek.

Norveçli motosportçu Mia Rusthen, Haziran ayında kadınlar için düzenlenen uluslararası motosiklet yarışında ağır yaralanmıştı. İtalya'nın Misano pistinde gerçekleşen yarışta, Rusthen birinci yarışın beşinci turunda pistten çıktı. Bu kaza sonucunda ciddi beyin yaralanması yaşadı ve derhal hastaneye kaldırıldı; burada tıbbi koma durumuna alındı. Şu anda, Rusthen komadan uyandı ve rehabilitasyon programına başladı.

Mia Rusthen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "16 hafta önce bana yeni bir fırsat verildi. Artık kendi başıma yürüyebiliyorum, düşünmeye, hatırlamaya, konuşmaya, gülmeye, ağlamaya, yemeye, oynamaya ve mücadele etmeye başladım - hayattayım!" ifadelerini kullandı.

Rusthen, dünya şampiyonası yarışlarında yer aldığını tam olarak anlamadığını, bu maceranın çok azını hatırladığını belirtti. "Kalbim ve bedenim, özellikle rakiplerimle birlikte geçirdiğim tüm sıcak buluşmaları hatırlıyor. Yakınlarım ve ekibim bu süre zarfında yanımda oldular. Yakında görüşeceğiz," diye ekledi.

Doktorlar, Norveçli motosikletçiye Ekim ayının sonunda İspanya'nın Jerez pistine gidip dünya şampiyonası serisinin son iki yarışını izleme izni verdiler.

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