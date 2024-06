ÖLMESEYDİ TURNEYE ÇIKACAKTI

ABD’li efsane müzisyen 2009 yılında hayatını kaybetmeseydi "This Is It" adı verilen turneye çıkacaktı. Jackson, ölümünden 1 gün önce turne için kıyafet provasındaydı. Her konseri kapalı gişe olan Jackson, Londra'daki O2 Arena'da 50 konser verecekti.