Michael Jordan'dan Trump açıklaması

Chicago Bulls'un efsanevi oyuncusu Michael Jordan’ın desteklediği söylenen bu gönderi, eski bir fotoğrafla birlikte paylaşılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, bu postun gerçeği yansıtmadığını belirterek, Jordan’ın kariyeri boyunca hiçbir adayı desteklemediğini hatırlattılar. Jordan’ın temsilcileri, bu konu hakkında The Independent’a verdikleri demeçte, “Michael Jordan’ın başkanlık seçimlerinde herhangi bir aday için destek beyan ettiği iddialarında kesinlikle hiçbir gerçeklik yoktur.” şeklinde net bir açıklama yaptı.

Jordan, yıllar boyunca özellikle siyasi konularda dikkatli bir tutum sergilemiştir. Geçmişte birçok sporcu ve ünlü, siyasi görüşlerini açıklamaktan çekinmezken, Jordan bu konuda daha temkinli bir yaklaşım benimsemiştir. Bu seçimde de Trump’a ya da Demokrat aday Kamala Harris’e yönelik herhangi bir yorum yapmaktan kaçınmıştır.

Kendi Sözleriyle Jordan

Jordan, belgeseli “The Last Dance”da yaptığı bir açıklamada, “Ben hiçbir zaman kendimi bir aktivist olarak görmedim. Kendimi bir basketbolcu olarak düşündüm. Sporumu oynarken politikacı değildim.” ifadelerini kullanmıştı. Efsanevi boksör Muhammed Ali’nin medeni haklar konusundaki savunuculuğunu takdir ettiğini belirten Jordan, buna karşın kariyerine odaklanmayı tercih ettiğini de ekledi. “Bu bencillik mi? Muhtemelen. Ama benim enerjim oradaydı.” dedi.

LeBron James Faktörü

Jordan’ın sahte destek gönderisi, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James’in Kamala Harris’i destekleyen açıklamasından birkaç saat sonra yayımlanmaya başladı. James, X (eski Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, “Benim için ailem ve çocuklarım düşündüğümde seçim kesin: KAMALA HARRIS’E OY VERİN!” ifadelerini kullandı. Bazı analistler, Jordan’ın sahte gönderisinin James’in bu gerçek destek açıklamasına karşı bir karşıt hamle olabileceğini öne sürdü. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte her oy önemli hale geldi ve bu sahte gönderiyi hazırlayan kişinin de bunu düşünmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Kamuoyundaki Yansıması

Michael Jordan’ın bu iddialara verdiği yanıt, birçok insanın dikkatini çekti. Basketbol dünyasındaki etkisiyle tanınan Jordan, yalnızca bir sporcu olarak değil, aynı zamanda sosyal medya üzerindeki etkisiyle de bilinmektedir. Ancak, politik duruşunu açıklamaktan kaçınması, ona karşı olan hayranlık ve saygıyı artırıyor. Jordan’ın dikkatli ve temkinli tavrı, spor dünyasındaki diğer isimlere de örnek teşkil ediyor.

Jordan’ın siyasi tercihlerine dair spekülasyonlar devam etse de, onun bu konudaki tutumu net bir şekilde ortada. Basketbol dünyasında ve sosyal medyada yankı uyandıran bu olay, sporcuların siyasi duruşları hakkında nasıl bir baskı altında kaldıklarını da gözler önüne seriyor. Jordan, kariyerinde olduğu gibi şimdi de basketbol dışındaki meselelerde duruşunu korumayı tercih ediyor. Bu yaklaşım, birçok insan tarafından takdir edilirken, bazıları için ise eleştiri konusu olmaya devam ediyor.