İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın eski hocasından flaş açıklamalar

Türkiye'de Galatasaray'ın yanı sıra Eskişehirspor ve Karabükspor'u çalıştıran Alman teknik adam, başında bulunduğu Japonya'nın Sanfrecce Hiroshima ekibiyle İstanbul'da tarihi yarımadayı gezdi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Michael Skibbe, Belek'te hazırlık kampı yaptıklarını ifade ederek, "Bizim için sürpriz olmadı. Daha önce çalıştırdığım takımlarla Belek'te kamp yapmıştım. Mükemmel sahalar, çok iyi hizmet, çok iyi otellerde kamp yapma imkanı bulduk. Şimdi de takımımı, İstanbul'u gezdirmek için buradayız. İstanbul'da kendimi evimde gibi hissediyorum. Türkiye'de birkaç kulüpte çalıştım. Dolayısıyla oyuncularıma ve kulübe İstanbul'un ne kadar harika ve güzel bir şehir olduğunu göstermek istedim. Bunu da başardığım için kendimle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Alman teknik adam, Türk futbolunu takip ettiğini belirterek, "Burada tabii Galatasaray'ın lider olması beni mutlu ediyor. Kalbim hala Galatasaray için atıyor. Bunun yanı sıra iki sene önce Başakşehir'in, geçen sene de Trabzonspor'un şampiyon olmasına çok memnun oldum. Ligin 1-2 takımın elinde değil, birkaç takımın elinde olması gerekiyor. Bu da ligin kalitesini ve renkliliğini arttırıyor. Umarım bundan sonra başka takımlar da ligde şampiyon olabilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çok güzel anıları olduğunu dile getiren Skibbe, "Türkiye benim için çok önemli bir ülke. Türkiye'de çok güzel anılarım var. Türkiye benim için her zaman eğer Avrupa'da hocalık yapacaksam birinci alternatif. Sadece Galatasaray'da değil, hem Eskişehirspor hem de Karabükspor'da çok güzel anılarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray taraftarından övgüyle söz eden Alman çalıştırıcı, "Benim zamanımda Ali Sami Yen'de maçları oynuyorduk. Oradaki atmosfer inanılmazdı. Televizyondan izlediğim kadarıyla yeni statta da bu atmosfer inanılmaz. Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyorum ve onları gönülden tebrik ediyorum. İnşallah şampiyon olurlar." şeklinde görüş belirtti.