Michel Platini'den futbolu baştan aşağı değiştirecek öneri

Uzun yıllar UEFA Başkanlığı yapan Michel Platini Fransız basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BELKİ DE BİR TAKIM 10 KİŞİDEN OLUŞMALI"

Futbolun zaman içerisinde çok değiştiğini vurgulayan Platini, "Belki de bir takım 10 kişiden oluşmalı. 1900'de futbol 11'e 11 oynanıyordu ama o zamanlar futbolcular daha az ve yavaş koşuyorlardı. Dolayısıyla oyuncu sayısını düşürmek iyi bir şey olabilir" dedi.

"BENİM KUŞAĞIMIN İNSANLARI ARTIK FUTBOLU PEK İZLEMİYOR"

İnsanların futbolu takip etmeyi bıraktığını ifade eden Platini, "Benim kuşağımın insanları artık futbolu pek izlemiyor çünkü kendilerini oyunun içinde bulamıyorlar. Bugün geçmişe göre daha fazla pas atıyoruz, topa sahip olma oyununda çok fazla pas var. Eleştirmiyorum. Ama benim kuşağımdan hücum futbolunu daha fazla deneyimlemiş insanlar bunu anlamıyor" sözlerini sarf etti.