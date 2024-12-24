Michelle Gisin kaymaya ara verdi

Michelle Gisin, kayak dünyasında çok yönlü bir sporcu olarak biliniyor ve geçtiğimiz hafta St. Moritz’de podyumdan uzak kaldı. Gisin, 2024 yılının başında Semmering’deki teknik yarışlara katılmama kararı aldığını açıkladı. 2020 yılında bu pistte Dünya Kupası’ndaki tek zaferini kazanmıştı. Ancak, bu yıl yarışlarda fiziksel değil, zihinsel yorgunluk nedeniyle geri adım atma kararı aldı.

Gisin, "Biraz dinlenmeye ihtiyacım var," dedi ve ekledi: "Burada hep keyif alarak yarıştım, umarım genç sporcular da güzel anılar biriktirebilir."

İsviçreli kayakçının antrenörü Beat Tschuor, Gisin’in kararını "akıllıca" olarak nitelendiriyor ve bunun onun zihinsel sağlığına yatırım yapmak adına önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Tschuor, "Bu, Michelle’in güçlü bir karar verme yeteneği gösteriyor. O, ne zaman dinlenmesi gerektiğini çok iyi biliyor," dedi.

Gisin, daha önce yaptığı açıklamada, mental olarak tükendiğini ve her şeye devam etme gücünü bulamadığını belirtmişti. Zihinsel olarak denge kurmaya çalıştığını ve önceliklerini gözden geçireceğini dile getirmişti. Hangi yarışlara katılacağı konusunda hafta hafta karar vereceğini belirten Gisin, gelecekte hız yarışlarına odaklanmayı tercih edebileceğini vurgulamıştı. Bu karar, kayak kariyerine uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaşma isteğinden kaynaklanıyor.

Tschuor, Gisin’in bu dönemde dinlenmeye odaklanacağını ve Ocak ayında daha enerjik bir şekilde geri döneceğini belirtti. Ayrıca, mental sağlığın sporcu yaşamında olduğu kadar, günlük yaşamda da çok önemli olduğunu sözlerine ekleyerek "Zihinsel sağlık, sporun her alanında olduğu kadar, hayatın her yönünde de büyük bir öneme sahiptir," dedi.

Michelle Gisin’in bu kararının, hem kendi sağlığı hem de kariyerinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olduğu görülüyor. Gisin, zihinsel sağlık ve fiziksel iyilik hali arasında bir denge kurarak, kayak kariyerine daha sağlıklı bir şekilde devam etmeyi hedefliyor.