Michy Batshuayi attı, Fenerbahçe finale doğru!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında Michy Batshuayi'nin attığı gol ile 58. dakikada durumu 2-0'a getirdi.
Valencia'nın ceza sahasına kestiği ortaya iyi bir vuruş yapan Batshuayi, sağ ayağıyla gelişine vurdu.
Yakın köşeye giden top, ağlarla buluştu.
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında Batshuayi ile durumu 2-0'a getirdi.
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında Michy Batshuayi'nin attığı gol ile 58. dakikada durumu 2-0'a getirdi.
Valencia'nın ceza sahasına kestiği ortaya iyi bir vuruş yapan Batshuayi, sağ ayağıyla gelişine vurdu.
Yakın köşeye giden top, ağlarla buluştu.