Michy Batshuayi attı, Fenerbahçe finale doğru!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında Batshuayi ile durumu 2-0'a getirdi.

Michy Batshuayi attı, Fenerbahçe finale doğru!

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında Michy Batshuayi'nin attığı gol ile 58. dakikada durumu 2-0'a getirdi.

Valencia'nın ceza sahasına kestiği ortaya iyi bir vuruş yapan Batshuayi, sağ ayağıyla gelişine vurdu.

Yakın köşeye giden top, ağlarla buluştu.

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