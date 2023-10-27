Miçotakis İsrail-Filistin çatışmasına dair endişesini dile getirdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail'in, Gazze'deki durumu ciddi bir şekilde dikkate alması ve Gazze'ye insani yardım girişine müsaade etmesi gerektiğini belirtti.

KAYNAK: AA
Miçotakis İsrail-Filistin çatışmasına dair endişesini dile getirdi

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrasında Yunan basınının sorularını yanıtlayan Miçotakis, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis, Avrupa'nın İsrail'in kendini savunma hakkını uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde olduğu sürece desteklediğini belirterek, "Çatışmalara insani ara verilmesine yapılan atıf, İsrail'in, Gazze'de bugün hakim olan durumu ciddi şekilde dikkate alması ve Gazze'ye insani yardım girişine izin vermesi gerektiğine ilişkin bir mesajdır." ifadesini kullandı.

MİÇOTAKİS ENDİŞESİNİ DİLE GETİRDİ

Gazze'nin gıda, su, ilaç gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğine dikkati çeken Miçotakis, İsrail-Filistin çatışmasının genişlemesinden duyulan endişeyi dile getirdi.

Miçotakis, "Filistin sorununun çözümü, iki devletli felsefeye dayanmalıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlamamasının Türk-Yunan ilişkilerini nasıl etkileyeceği sorusuna Miçotakis, "Bu konuda farklı görüşlere sahip olmamızın, Türk-Yunan diyaloğunu ve son aylarda atılan önemli adımları etkilememesi gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

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