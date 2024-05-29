Miçotakis Türkiye'ye rest çekti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin yaptığı itirazlara rağmen Ege Denizi'nde bir deniz parkı oluşturma planına devam edeceklerini açıkladı.

Action24 televizyon kanalına konuşan Miçotakis, deniz parkı oluşturmak istedikleri bölgenin kendi karasuları olduğunu, bu konuda çok fazla anlamsız tartışma olduğunu ifade etti.

Miçotakis, “Türkiye'yi ilgilendirmez. Eğer Türkiye kendi toprakları içinde kendi parklarını oluşturmak istiyorsa, bu beni ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.

“YUNANİSTAN JEOPOLİTİK HEDEFLERİNE ULAŞMAK İÇİN ÇEVRE SORUNLARINI İSTİSMAR EDİYOR”

Nisan ayında Yunanistan, biyoçeşitliliği ve deniz ekosistemlerini koruma amacıyla 780 milyon euroluk bir programın parçası olarak biri Ege Denizi'nde diğeri İyon Denizi'nde olmak üzere iki büyük deniz parkı oluşturmayı planladığını duyurmuştu. Ankara ise Atina'yı jeopolitik hedeflerine ulaşmak için çevre sorunlarını istismar ettiğini belirtmişti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis açıklamaların devamında Yunanistan için Ege'de 'gri bölgeler' olmadığını belirtti. Miçotakis, Ege'deki egemenlik meselelerinin Lozan Antlaşması ile tanımlandığını ifade etti.

Miçotakis, 13 Mayıs tarihinde Ankara'da gerçekleşen ikili görüşmeye atıfta bulundu. Miçotakis "İlişkimiz zor ama samimi bir iletişim kodu bulduk" ifadelerini kullandı.

Miçotakis Yunanistan’ın savunmasını güçlendirme planlarına ilişkin konuştu. Yunanistan'ın 'yeni zorluklara hazırlıklı olması' gerektiği için silahlanma programını yeniden değerlendirme aşamasında olduğunu ifade etti.

Fransa'dan dört adet Rafale savaş uçağı daha tedarik etme olasılığına dair konuşan Miçotakis, şu anda 24 adet Rafale uçakları olduğunu, bu sayıyı 30'a çıkarmak istediklerini, bütçenin bunu destekleyip desteklemeyeceğini göreceklerini söyledi. Miçotakis savaş gemisi alımının da gündemde olduğunu vurguladı.

YUNANİSTAN'IN DENİZ PARKI PROJESİ

Yunanistan, nisan ayında başkent Atina'da gerçekleşen ve yaklaşık 120 ülkeden temsilcilerin katıldığı Okyanuslarımız Konferansı'nda iki yeni deniz parkı oluşturma planını açıklamıştı. Parkların biyolojik çeşitliliği ve deniz ekosistemlerini korumak için oluşturulacağını ifade eden Mitsotakis 780 milyon euro değerindeki program için deniz dibinde trol avcılığının yasaklandığını plastik ve mikroplastik kirliliğiyle mücadele edileceğini ifade etmişti.