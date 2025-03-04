Miçotakis, Zelenski ile telefonda görüştü

Kaynak: AA
Miçotakis, Zelenski ile telefonda görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin telefonda görüştüğü açıklandı.

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis ile Zelenskiy'nin telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Buna göre, Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 6 Mart'ta düzenlenecek toplantısına, Yunanistan'ın hangi görüşlerle geleceğini Zelenskiy'ye ileterek AB'nin Ukrayna'da adil ve kalıcı bir çözüm sözünü tekrarladı.

Böylesi bir çözüm için AB ve Ukrayna'nın savunma imkanlarının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Miçotakis, ABD'nin desteğine de gerek olduğuna işaret etti.

Miçotakis, Yunanistan'ın Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Son Haberler
Beykoz Belediye Başkan Vekili seçimi 10 Mart’ta yapılacak
Beykoz Belediye Başkan Vekili seçimi 10 Mart’ta yapılacak
Sıla bebek davasında gerekçeli karar açıklandı
Sıla bebek davasında gerekçeli karar açıklandı
Bakanlık toplatma kararı aldı. Sakın bu oyuncakları evinize sokmayın!
Bakanlık toplatma kararı aldı. Sakın bu oyuncakları evinize sokmayın!
Zorlu Holding'te yeni CEO belirlendi. Ramazan mesajı istifa getirmişti
Zorlu Holding'te yeni CEO belirlendi. Ramazan mesajı istifa getirmişti
Acun Ilıcalı'ya yasa dışı bahis soruşturması!
Acun Ilıcalı'ya yasa dışı bahis soruşturması!