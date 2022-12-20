Microsoft yeni güncellemesinde Android 13'ü kullanacak

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; global anlamda yapılan araştırmalarda kullanıcıların yaklaşık yüzde 30’unun Windows 11 kullandığı ortaya çıktı. Kullanıcıları Windows 11 kullanımına teşvik etmek isteyen şirket, yeni özelliklerini Github üzerinden paylaştı.

2021 yılında Android için Windows Alt Sistemi, Windows kullanıcıların Android uygulamalarını doğrudan kurabilmelerine imkan tanınıyordu. Microsoft'un geliştiricileri ve test mühendisleri tarafından sıkça kullanılan yöntemin, yeni özellikler ile karşımıza çıktığı ifade edildi.

Konu hakkında açıklama yapan Microsoft, Android için Windows Alt Sistemi’nde yapılan iyileştirmeler sayesinde yüzde 50 hız artışı gözlemlediklerini belirtti. Önyükleme sürelerinin de kısaldığının altını çizen şirket, Android 13 desteğiyle birlikte Android için Windows Alt Sistemi’nde yapılan değişiklikleri şu şekilde duyurdu:

- Otomasyon için WSA’yı kapatan yeni bir komut eklendi

- Fare tıklaması girişindeki iyileştirmeler yapıldı

- Pano kararlılığında iyileştirmeler yapıldı

- Uygulama yeniden boyutlandırma iyileştirmeleri yapıldı

- Android 13 için Intel köprü teknolojisine yükseltildi

- Windows’ta açılan medya dosyalarına yönelik güvenilirlik geliştirmeleri tamamlandı

- Uygulama kısayollarını destekleyen uygulamalar için atlama listesi girişleri yapıldı