Microsoft, Bing’de hata bulana para ödülü verecek

Ödül programına herkes katılabilecek. Ödüller, bulunan açığın büyüklüğü ve kritikliğine göre 2 bin dolardan 15 bin dolara kadar değişecek.

Ödül programının amacı

Microsoft, Bing’de güvenlik açığı bulan kullanıcılara para ödülü vermek için yeni bir program başlattı. Programın amacı, Bing’in yapay zeka destekli hizmetlerinin güvenliğini artırmak ve olası siber saldırılara karşı korumak.

Ödül programının kapsamı

Programa katılmak isteyen kullanıcıların amatör ya da profesyonel olması fark etmiyor. Bütün güvenlik araştırmacıları yarışmaya katılabilir. Ancak her güvenlik açığına aynı para ödülü verilmeyecek. Tespit edilen açığın büyüklüğü, ne kadar kritik olduğu ve Microsoft’un gözünde yeni, kritik veya çok önemli bir hatayı tespit edenler ödüllendirilecek.

Ödül programı kapsamına giren Bing sistemleri şunlar:

• Tarayıcılardan bing.com’daki AI (yapay zeka) destekli Bing hizmetleri,

• Microsoft Edge (Windows) içindeki AI destekli Bing entegrasyonu,

• Microsoft Start Uygulaması (iOS ve Android) içindeki AI destekli Bing entegrasyonu,

• Skype Mobil Uygulaması (iOS ve Android) içindeki AI destekli Bing entegrasyonu.

Microsoft’un önceki ödül programları

Microsoft, bu konuda oldukça cömert bir şirket. Güvenlik araştırmacılarının katılım gösterdiği ödül programlarını sık sık düzenleyen teknoloji devi, geçtiğimiz yıl 13 milyon dolardan fazla para ödülü dağıtmıştı. En yüksek ödülü alan kişi ise 200 bin dolar kazanmıştı.