Microsoft çeyrek bilançosunu açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Microsoft çeyrek bilançosunu açıkladı
ABD’li teknoloji devi Microsoft, ocak-mart dönemi gelirini açıkladı.

Mali takvimde ocak-mart dönemini 3. çeyrek olarak kabul görülen Microsoft bilançosunu yayımladı.

Yayımlanan veriler kapsamında şirketin geliri ocak-mart döneminde 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artışla 61,9 milyar dolara yükseldi. Microsoft 2023'ün ocak-mart döneminde 52,9 milyar dolarlık gelir kazanmıştı.

Şirketin net kârı da aynı dönemde yüzde 20 yükselerek 21,9 milyar dolara çıktı. Firmanın net kârı 2023’ün aynı döneminde 18,3 milyar dolar kaydedilmişti.

Microsoft'un hisse başına karı da bu dönemde 2,45 dolardan 2,94 dolara kadar çıktı.

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