Microsoft Çinli bir grup tarafından hacklendi. Bir ay boyunca fark etmediler

ABD merkezli Microsoft, Çinli hacker grubunun Batı Avrupa'daki bazı devlet kurumlarının elektronik postalarını ele geçirdiğini açıkladı.

Microsoft Çinli bir grup tarafından hacklendi. Bir ay boyunca fark etmediler

Microsoft tarafından yapılan açıklamada, Storm-0558 adlı hacker grubu, Batı Avrupa'da aralarında kamunun da yer aldığı yaklaşık 25 kurum ve kişiye ait elektronik posta hesaplarını hedef aldı.

Müşterilerin, olağan dışı e-posta hareketlerini Microsoft'a şikayet etmesinin ardından grubun hesaplara erişiminin yaklaşık bir ay boyunca fark edilmediği ortaya çıktı.

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Microsoft'un güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı Charlie Bell, grubun, bilgi toplamak için e-posta sistemlerine erişerek casusluk faaliyetlerine odaklandığını düşündüklerini belirtti.

Storm-0558'in faaliyetlerinin takip edileceği ve benzer saldırılara karşı korunmak için çalışmalar yürütüleceği bildirildi.

(Kaynak: AA)

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