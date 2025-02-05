Microsoft, Defender VPN desteğini sona erdiriyor

Microsoft, güvenlik yazılımı Defender içerisindeki sanal özel ağ (VPN) hizmetini 28 Şubat 2025 itibarıyla devre dışı bırakacağını duyurdu. Bu karar, siber güvenlik camiasında büyük yankı uyandırırken, kullanıcılar için önemli bir güvenlik açığının doğabileceği endişesini de beraberinde getirdi.

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Defender, Windows işletim sistemiyle entegre şekilde çalışan ve ücretsiz sunulan bir güvenlik çözümü olarak biliniyor. Virüs, kötü amaçlı yazılım ve kimlik avı saldırılarına karşı koruma sağlayan program, son yıllarda Android, iOS ve macOS platformlarına da yayılmıştı. Google Play Store'da 10 milyondan fazla indirilen Defender, kapsamlı güvenlik hizmetleriyle dikkat çekiyordu.

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VPN, internet trafiğini şifreleyerek kullanıcıların kimliklerini gizlemeye ve çevrimiçi tehditlerden korunmaya yardımcı olan önemli bir araçtır. Microsoft’un Defender VPN’i, kullanıcı dostu yapısıyla dikkat çekiyordu. Otomatik olarak en yakın sunucuya bağlanma özelliği sayesinde teknik bilgisi olmayan kullanıcılar bile kolayca güvenli bir bağlantı kurabiliyordu. Ancak manuel sunucu seçiminin olmaması, bazı kullanıcılar için dezavantaj yaratıyordu.

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Microsoft’un VPN hizmetini neden sonlandırdığına dair resmi bir açıklama yapılmasa da, bu kararın azalan kullanıcı sayısı veya şirketin farklı güvenlik önceliklerine yönelmesi gibi sebeplerle alınmış olabileceği düşünülüyor. Şirket, VPN yerine yeni güvenlik özelliklerine yatırım yapabilir. Ancak siber güvenlik uzmanları, Defender VPN’in kaldırılmasının kullanıcıları üçüncü taraf hizmetlere yönlendireceğini belirtiyor.

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Defender VPN’in sona ermesiyle birlikte kullanıcılar, alternatif çözümler aramaya başladı. NordVPN, CyberGhost ve ExpressVPN gibi popüler VPN servisleri, daha fazla sunucu seçeneği, yüksek hız ve ek güvenlik özellikleri sunarak öne çıkıyor. Kill Switch, Split Tunneling ve gelişmiş şifreleme protokolleri gibi ek özelliklerle, kullanıcılar internet gizliliklerini sağlamaya devam edebilirler.

Microsoft’un bu hamlesinin Windows kullanıcıları için ne tür sonuçlar doğuracağı merak konusu. Defender’ın temel güvenlik özellikleri devam etse de, VPN’in sağladığı ekstra koruma olmadan siber tehditlere karşı daha savunmasız hale gelmek mümkün. Kullanıcıların, alternatif VPN hizmetlerine yönelerek dijital güvenliklerini sağlamaları tavsiye ediliyor.