Windows 11 oyun dünyasını sarsmaya devam ediyor

Microsoft'un en yeni işletim sistemi Windows 11, oyun dünyasında önemli bir kilometre taşına ulaştı. Steam platformunda yapılan son kullanıcı anketine göre, Windows 11 kullanıcı oranı Aralık 2024 itibarıyla %54,96'ya çıkarak yeni bir rekora imza attı. Bu, bir önceki aya göre %1,98'lik bir artışı temsil ediyor.

WİNDOWS 10'UN KULLANIMINDA AZALMA

Windows 11'in yükselişi, Windows 10'un kullanım oranında bir düşüşe neden oldu. Windows 10, %42,39 oranında kullanıcıya sahipken, bu oran %0,92'lik bir azalma anlamına geliyor. Öte yandan, Windows 7 64-bit sürümü %0,15 seviyesine kadar geriledi ve yakında Steam ile tamamen uyumsuz hale gelmesi bekleniyor.

POPÜLER DONANIM SEÇİMLERİ

Steam kullanıcılarının donanım tercihleri de dikkat çekici. 16GB RAM, kullanıcıların %45,07'si tarafından tercih edilirken, işlemci tarafında altı çekirdekli CPU'lar %31,67 ile öne çıkıyor. Grafik kartlarında ise Nvidia RTX 3060, %5,88 ile en popüler seçim olarak dikkat çekiyor. Nvidia ayrıca GPU pazarında %75,67'lik bir payla liderliğini sürdürüyor.

Görüntü Teknolojileri ve AMD'nin Yükselişi

Ankete katılanların %56,12'si 1080p monitör kullanmayı tercih ederken, 8GB VRAM'e sahip sistemler %34,91 ile yaygın bir seçenek. CPU rekabetinde ise Intel %63,32 ile AMD'ye üstünlük sağlasa da, AMD'nin kullanıcı oranında birkaç puanlık artış dikkat çekiyor.

GÜNCELLEMELER VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Windows 11'in popülerliğine rağmen, bazı kullanıcılar özellikle 24H2 sürümüyle gelen Auto HDR özellikli oyunlarda sorunlar yaşıyor. Microsoft, bu nedenle güncellemeleri geçici olarak durdurdu.

Genel olarak, Windows işletim sistemi, %96,10 gibi ezici bir oranla Steam kullanıcıları arasında liderliğini sürdürüyor. Linux %2,29 ile ikinci, macOS ise %1,61 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Gaming performansı Windows 10 mu 11 mi daha başarılı?