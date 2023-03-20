Microsoft Edge ile ilgili kripto para iddiası. Teknoloji dünyası hareketlendi

Teknoloji devleri kripto para dünyasından uzak kalamıyor. Son dönemde tarayıcılara entegre edilen kripto para cüzdanları görmeye başlamıştı. Microsoft Edge tarayıcısı da bu dünyaya giriyor.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Microsoft Edge tarayıcısında normalde eklentiler kullanarak Metamask başta olmak üzere pek çok kripto para cüzdanı kurulabiliyor ancak Microsoft yerleşik olarak bir web3 cüzdanı sunmayı planlıyor.

Sızdırılan görseller kullanıcıların kripto paralarını saklayabildikleri gibi, farklı blok zincirleri tanımlayabildiklerini, merkeziyetsiz uygulamaları ziyaret edebildiklerini, kripto paralar için izleme listeleri oluşturabildiklerini gösteriyor.

Bu cüzdana nasıl ulaşılabilecek şimdilik bilinmiyor.