Microsoft Teams için yeni bir özellik geliyor

Microsoft Teams’e yeşil ekran özelliğinin geleceği duyuruldu.

Bu özellik sayesinde artık konuşmaların arka planı gerçekçi duracak.

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, Microsoft Teams'te bu özelliği kullanmak içinse bazı nüanslar var. Konuşmaların arka planındaki duvarın lekesiz durması için terchi edilebilir.

Kullanıcıların yeşil ekran efektini etkinleştirmek için arka plan efektini uygulaması ve efektin de daha iyi kalitede olması için arka plan rengini dikkatli seçmesi gerekiyor.

Öte yandan eğer halihazırda yeşil bir perdeniz varsa efekt çok daha iyi çalışıyor. Ancak elbette bu şart değil.

Şu anda birlikte modunu desteklemeyen yeşil ekran özelliği, herkese açılmış durumda. Etkinleştirmek içinse Teams toplantınızda arka plan efekti uygulamanız gerekiyor. Arkanızdaki duvarın rengini veya özel bir yeşil ekranınız varsa yeşili seçebilirsiniz.