Microsoft ve OpenAI ortaklığı değişiyor

OpenAI'nin bulut altyapısı için Microsoft'un öncelikli sağlayıcı olma dönemi sona erdi. Yeni anlaşmalarla birlikte, Microsoft'un sağladığı bulut kapasitesi, OpenAI'nin farklı sağlayıcılardan da destek almasını mümkün kılacak.

OpenAI, yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için Microsoft'un bulut altyapısını uzun bir süre boyunca tek sağlayıcı olarak kullanıyordu. Ancak bu durum, son imzalanan yeni bir anlaşma ile değişti. Microsoft, OpenAI'nin bulut bilişim kapasitesine dair "ilk reddetme hakkı" kazanarak, gelecekteki ihtiyaçlar doğrultusunda öncelikli olarak tercihte bulunma hakkına sahip olacak. Yani, Microsoft, OpenAI'nin yapay zeka yüklerini barındırmaya devam edebilecek; ancak eğer Microsoft'un kapasitesi yeterli olmazsa, OpenAI başka bir rakip sağlayıcıya başvurabilecek.

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Bu değişiklik, OpenAI'nin yeni "Stargate" adı verilen büyük bulut altyapısı anlaşması çerçevesinde gerçekleşti. SoftBank, Oracle ve diğer firmalarla imzalanan bu yeni anlaşma, OpenAI'ye daha geniş bir bulut kapasitesi sunacak. Microsoft, blog yazısında yaptığı açıklamada, OpenAI'nin tüm ürünlerini ve model eğitimini desteklemek için Azure üzerinde yeni bir taahhütte bulunduğunu belirtti. Bu taahhüt, Microsoft'un OpenAI'ye ek kapasite sağlamasını da içeriyor.

Öte yandan, OpenAI'nin ürünlerinin gecikmesinin arkasında yeterli işlem gücünün olmaması olduğu belirtilmişti. Bu sorun, Microsoft ve OpenAI arasındaki ilişkiyi zora sokan bir konuya dönüşmüş ve Microsoft, hissedar baskısı altında, OpenAI'nin Oracle ile ek kapasite anlaşması yapmasına izin vermişti.

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Microsoft, uzun yıllardır süren OpenAI ortaklığının kilit unsurlarının 2030'a kadar geçerli kalacağını açıkladı. Bu unsurlar arasında OpenAI'nin fikri mülkiyetine erişim, gelir paylaşımı düzenlemeleri ve OpenAI'nin API'lerinin Microsoft'a özel olması gibi maddeler yer alıyor. Ancak, her şey OpenAI'nin yapay genel zeka (AGI) geliştirmemesi durumunda geçerli olacak. Eğer OpenAI, şirketin anlaşmasında belirtilen kriterlere göre $100 milyar gelir elde eden yapay zeka sistemleri geliştirirse, Microsoft'un OpenAI teknolojilerine erişimi son bulacak.

Microsoft'un açıklamalarına göre, OpenAI'nin API'leri yalnızca Azure üzerinde çalışacak ve Azure OpenAI Hizmeti aracılığıyla da kullanılabilecek. Bu anlaşma sayesinde, müşteriler Microsoft platformlarında ve doğrudan OpenAI'den lider modellerin kullanımına erişebilecek.

OpenAI'nin, bu anlaşmayı iptal etme olasılığı üzerinde durduğu belirtiliyor. Böyle bir adım, OpenAI'nin daha fazla Microsoft finansmanı sağlama amacıyla atılabilir. Bu durum, ilerleyen dönemde teknoloji dünyasında büyük yankılar uyandırabilir.

Microsoft ve OpenAI'nin bu yeni anlaşması, teknoloji sektöründe önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Yapay zeka ve bulut bilişim alanındaki bu değişiklikler, önümüzdeki yıllarda daha büyük etkilere yol açacak gibi görünüyor.